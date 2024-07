Er brachte Technologie und Poesie zusammen: Der US-Amerikaner hat mit wegweisenden Arbeiten zu Geburt und Tod seine Kunstrichtung geprägt. Der Videokünstler wurde 73 Jahre alt.

dpa 13.07.2024 - 18:32 Uhr

New York - Der New Yorker Videokünstler Bill Viola ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 73 Jahren, bestätigte sein langjähriger Galerist Jim Cohan der Deutschen Presse-Agentur dpa. Zuvor hatte sein Produktionsstudio bei Instagram einen Beitrag über den Tod veröffentlicht. Violas Frau und langjährige künstlerische Partnerin Kira Perov ist die Leiterin des Studios in Long Beach, Kalifornien. In dem Beitrag heißt es, dass Viola an den Folgen einer Alzheimer-Erkankung gestorben sei.