Die US-Regierung kritisiert «Ideologen in Europa», die amerikanische Plattformen zensieren wollten. Jetzt verhängt sie Einreiseverbote - es gibt auch einen Deutschlandbezug.
24.12.2025 - 00:33 Uhr
Washington - Das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot wegen angeblicher Zensur amerikanischer Online-Plattformen betrifft auch die Leiterinnen der deutschen Organisation HateAid, die sich gegen Hass im Netz engagiert. Betroffen sind die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon, wie das US-Außenministerium auf X mitteilte.