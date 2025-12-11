Washington lässt einen venezolanischen Tanker beschlagnahmen, Friedensnobelpreisträgerin Machado gelingt eine spektakuläre Ausreise nach Oslo.
Tief in der kalten norwegischen Nacht brandet plötzlich der Jubel vor dem Grand Hotel in Oslo auf. Eingepackt in eine dicke blaue Winterjacke steht die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado plötzlich auf dem Balkon der Herberge. „Oslo, hier bin ich“, schreibt sie später in den sozialen Netzwerken. Hunderte Landsleute haben vor dem Hotel ausgeharrt, nun brechen alle Dämme. Die Menschen haben Tränen in den Augen und stimmen gemeinsam mit Machado die Nationalhymne an. Die Bilder gehen um die Welt, und doch lassen sie viele Fragen offen.