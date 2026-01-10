Was passierte vor den tödlichen Schüssen eines US-Beamten auf eine 37-jährige Frau? Ein weiteres Handyvideo zeigt das Aufeinandertreffen der beiden.
10.01.2026 - 13:26 Uhr
Minneapolis - Nach dem Tod einer 37-Jährigen bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Minnesota zeigt ein weiteres Video das Aufeinandertreffen der Frau und des Beamten, kurz bevor dieser tödliche Schüsse auf sie abgab. Es wurde am Freitag von der Webseite "Alpha News" veröffentlicht und später vom Heimatschutzministerium und von Vizepräsident JD Vance geteilt. Aus den Angaben in dem weiterverbreiteten Post geht hervor, dass der Filmende der Beamte ist, der auf die Frau schoss.