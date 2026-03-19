Haben die USA ihre Kräfte überdehnt? Ihr teuerstes Schiff ist seit Juni ununterbrochen im Einsatz – die Besatzung soll unzufrieden sein.
19.03.2026 - 17:02 Uhr
Der neueste und größte US-Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ muss seinen Einsatz im Iran-Krieg nach einem Brand abbrechen und zur Reparatur nach Kreta zurückkehren. Was zunächst als „kleines Feuer“ in der Wäscherei gemeldet wurde, entpuppte sich als schwerwiegender Vorfall, der das 13-Milliarden-Dollar-Prestigeschiff für längere Zeit außer Gefecht setzen könnte.