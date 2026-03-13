Seit rund zwei Wochen befinden sich die USA und Israel im Krieg mit dem Iran - ein Ende ist nicht in Sicht. Nun sollen die USA ihr Militär in der Region weiter aufstocken.

red/dpa 13.03.2026 - 21:37 Uhr

Das Pentagon schickt Medienberichten zufolge weitere Kriegsschiffe und Marine-Infanteristen nach Nahost. Das zuvor in Japan stationierte amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ sei samt Marine-Infanteristen auf dem Weg dorthin, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf US-Beamte. Die bereits in der Region eingesetzten US-Streitkräfte erhielten dadurch Verstärkung durch Tausende Infanteristen, mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge des Typs F-35, schreibt das Nachrichtenportal „Axios“ unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten.