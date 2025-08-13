Die Sonne brennt derzeit nicht nur heiß, sondern auch intensiv: Der UV-Index liegt in den kommenden Tagen vielerorts im Bereich „hoch“. Das erhöht das Risiko für Sonnenbrand – Schutzmaßnahmen sind dringend empfohlen.
Die aktuelle Hitze in Baden-Württemberg bringt nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch eine intensive UV-Strahlung. Der UV-Index, der die Stärke der ultravioletten Strahlung angibt, erreicht in dieser Woche vielerorts Werte zwischen 6 und 8 – das bedeutet eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung für ungeschützte Haut. Vor allem in den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr ist die Belastung am stärksten.