Die Sonne brennt derzeit nicht nur heiß, sondern auch intensiv: Der UV-Index liegt in den kommenden Tagen vielerorts im Bereich „hoch“. Das erhöht das Risiko für Sonnenbrand – Schutzmaßnahmen sind dringend empfohlen.

Digital Desk: Katrin Jokic (kkl)

Die aktuelle Hitze in Baden-Württemberg bringt nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch eine intensive UV-Strahlung. Der UV-Index, der die Stärke der ultravioletten Strahlung angibt, erreicht in dieser Woche vielerorts Werte zwischen 6 und 8 – das bedeutet eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung für ungeschützte Haut. Vor allem in den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr ist die Belastung am stärksten.

 

UV-Index-Prognose: 13. bis 15. August

Mittwoch, 13. August

In weiten Teilen Deutschlands liegt der UV-Index zwischen 6 und 8, in Süddeutschland örtlich sogar darüber. In Baden-Württemberg erreicht Stuttgart Werte um 7 („hoch“), im Allgäu und in alpennahen Regionen werden teils Spitzenwerte nahe 9 („sehr hoch“) prognostiziert.

Donnerstag, 14. August

Der UV-Index bleibt auf hohem Niveau. Für Stuttgart wird erneut ein Wert um 7 erwartet, in südlichen Landesteilen kann er noch etwas höher ausfallen. Damit bleibt die Gefahr für Sonnenbrand bei ungeschützter Haut deutlich erhöht.

Freitag, 15. August

Die UV-Belastung ist weiterhin hoch, mit Werten zwischen 6 und 7 in ganz Baden-Württemberg. Stuttgart liegt im oberen Bereich, sodass auch am Wochenende Sonnenschutz Pflicht bleibt.

Was bedeutet der UV-Index?

Der UV-Index (UVI) beschreibt die Stärke der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. Je höher der Wert, desto schneller kann die Haut ohne Schutz geschädigt werden. Ab einem Wert von 6 spricht man von hoher Belastung – ungeschützte Haut kann hier bereits nach 10 bis 25 Minuten verbrennen.

Empfohlene Schutzmaßnahmen bei hohen Werten:

  • Aufenthalt im Schatten, vor allem zwischen 11 und 15 Uhr
  • Tragen von sonnendichter Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille
  • Regelmäßiges Auftragen von Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF 30 oder höher)
  • Kinder und Babys konsequent vor direkter Sonne schützen

Wo finde ich aktuelle UV-Daten?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht den UV-Index täglich für ganz Deutschland. Die Prognosen sind online abrufbar und werden bei Bedarf mehrfach am Tag aktualisiert.