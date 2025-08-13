Die Sonne brennt derzeit nicht nur heiß, sondern auch intensiv: Der UV-Index liegt in den kommenden Tagen vielerorts im Bereich „hoch“. Das erhöht das Risiko für Sonnenbrand – Schutzmaßnahmen sind dringend empfohlen.

Die aktuelle Hitze in Baden-Württemberg bringt nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch eine intensive UV-Strahlung. Der UV-Index, der die Stärke der ultravioletten Strahlung angibt, erreicht in dieser Woche vielerorts Werte zwischen 6 und 8 – das bedeutet eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung für ungeschützte Haut. Vor allem in den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr ist die Belastung am stärksten.

UV-Index-Prognose: 13. bis 15. August

Mittwoch, 13. August

In weiten Teilen Deutschlands liegt der UV-Index zwischen 6 und 8, in Süddeutschland örtlich sogar darüber. In Baden-Württemberg erreicht Stuttgart Werte um 7 („hoch“), im Allgäu und in alpennahen Regionen werden teils Spitzenwerte nahe 9 („sehr hoch“) prognostiziert.

Donnerstag, 14. August

Der UV-Index bleibt auf hohem Niveau. Für Stuttgart wird erneut ein Wert um 7 erwartet, in südlichen Landesteilen kann er noch etwas höher ausfallen. Damit bleibt die Gefahr für Sonnenbrand bei ungeschützter Haut deutlich erhöht.

Freitag, 15. August

Die UV-Belastung ist weiterhin hoch, mit Werten zwischen 6 und 7 in ganz Baden-Württemberg. Stuttgart liegt im oberen Bereich, sodass auch am Wochenende Sonnenschutz Pflicht bleibt.

Was bedeutet der UV-Index?

Der UV-Index (UVI) beschreibt die Stärke der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. Je höher der Wert, desto schneller kann die Haut ohne Schutz geschädigt werden. Ab einem Wert von 6 spricht man von hoher Belastung – ungeschützte Haut kann hier bereits nach 10 bis 25 Minuten verbrennen.

Empfohlene Schutzmaßnahmen bei hohen Werten:

Aufenthalt im Schatten, vor allem zwischen 11 und 15 Uhr

Tragen von sonnendichter Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille

Regelmäßiges Auftragen von Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF 30 oder höher)

Kinder und Babys konsequent vor direkter Sonne schützen

Wo finde ich aktuelle UV-Daten?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht den UV-Index täglich für ganz Deutschland. Die Prognosen sind online abrufbar und werden bei Bedarf mehrfach am Tag aktualisiert.