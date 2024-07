UV-Kleidung schützt besonders gut vor der hautschädlichen Sonnenstrahlung. Was man beim Waschen beachten sollte, lesen Sie in unserem Ratgeber.

UV-Schutzkleidung besitzt einen UV-Schutzfaktor, der wie bei Sonnencremes angibt, um wie viel länger sich der Träger in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Damit der UV-Schutz der Kleidung möglichst lange hält, sollte man beim Waschen sorgsam vorgehen.

So waschen Sie UV-Kleidung

Beim Waschen von UV-Kleidung sollten Sie ein Schon- oder Feinwaschprogramm mit kaltem bis maximal lauwarmem Wasser verwenden. Zu hohe Schleuderzahlen und zu warmes Wasser können der UV-Kleidung zusetzen. Zudem sollten Sie ein Feinwasch- oder Funktionswaschmittel verwenden, das keine Bleichmittel enthält. Weichspüler ist für UV-Schutz-Kleidung ebenfalls tabu.

Nach dem Waschen ist es wichtig, die UV-Kleidung richtig zu trocknen. Dazu darf sie nicht in den Trockner gegeben werden, da sie dort beschädigt werden könnte. Hängen Sie sie zum Trocknen besser auf und stellen Sie den Wäscheständer in den Schatten, sodass die Kleidung nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist.

Weitere Tipps im Umgang mit UV-Kleidung

Die Hersteller von UV-Kleidung empfehlen in der Regel, die Kleidungsstücke nach jedem Tragen kurz mit kaltem Wasser auszuspülen, um Schweiß, Sonnencreme- und Deo-Reste zu entfernen. Anschließend sollte die Kleidung an der Luft trocknen oder direkt gewaschen werden. Um zu vermeiden, dass beim Waschen Schäden entstehen, empfiehlt es sich außerdem, Reiß- und Klettverschlüsse zu schließen. So wird der UV-Schutz der Kleidung länger aufrechterhalten.