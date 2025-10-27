Uzin Utz in Ulm Wie ein Klebstoffhersteller KI einsetzt
Das Ulmer Familienunternehmen Uzin Utz ist in Europa und den USA erfolgreich. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Kosten gespart und neue Kundenkreise erschlossen.
Uzin Utz, das ist einer der so genannten Hidden Champions, wie es sie viele in Baden-Württemberg gibt. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz im Ulmer Industriegebiet Donautal arbeitet überwiegend still, aber erfolgreich: knapp 1500 Mitarbeiter weltweit, 476 Millionen Euro Umsatz, 43 Millionen Euro Gewinn (Ebit), so ist das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen worden. Im Zweischichtbetrieb entstehen in den Ulmer Werkshallen Spezialkleber für Bodenbeläge aller Art, in Pulverform in Papiersäcke abgefüllt oder als fertige Flüssigware, die in Blechdosen versandt wird. In einem Großlabor werden neue Produkte mit neuen chemischen Verbindungen erdacht und erprobt. Kunden sind überwiegend Handwerksbetriebe.