Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen 65-Jährigen, der in Vaihingen an der Enz im Streit den Sohn einer Bekannten schwer verletzt hat.

Ein 65-Jähriger befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft, nachdem er in Vaihingen an der Enz den Sohn einer Bekannten im Verlauf eines Streits mit einem Messer verletzt haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Der Sohn wirft eine Vase nach der Mutter

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, waren ursprünglich der 20-jährige Sohn und seine 18-jährige Freundin gegen 23.50 Uhr in der Ziegelgartenstraße aneinandergeraten. Als die 60 Jahre alte Mutter versuchte, den Streit zu schlichten, gerieten der Sohn auch mit ihr in Streit. Der 20-Jährige warf schließlich eine Vase nach seiner Mutter, woraufhin der 65-Jährige dazwischen gegangen sei. Zwischen dem Sohn und dem Bekannten der Mutter entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ältere zum Messer gegriffen und seinen Kontrahenten an der Brust schwer verletzt haben soll.

Lesen Sie auch

Der 65-Jährige ließ sich von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei widerstandslos vorläufig festnehmen. Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, auch der Ältere trug Verletzungen davon. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den 65-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an und richten sich auch gegen den 20-Jährigen.