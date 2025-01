In einer Asylunterkunft in Vaihingen ist gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Alle bisherigen Infos.

Annika Mayer 21.01.2025 - 17:43 Uhr

In einer Asylunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.