Betrunken am Steuer – Polizei erwischt 45-Jährigen zweimal an einem Abend

Ein 45-Jähriger hat sich in Vaihingen an der Enz mit zwei Promille im Blut ans Steuer gesetzt. Selbst nachdem er seinen Führerschein abgeben musste, fuhr der Mann weiter.

Julia Amrhein 20.05.2025 - 14:01 Uhr

Ein 45-Jähriger ist am Samstagabend in Vaihingen an der Enz betrunken Auto gefahren – und ging der Polizei dabei gleich doppelt ins Netz. Die erste Begegnung mit den Ordnungshütern hatte der VW-Fahrer gegen 19.10 Uhr, als er am Häckselplatz in Aurich kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergaben eine Wert von zwei Promille, woraufhin der Führerschein des 45-Jährigen beschlagnahmt wurde.