Ein Fenster der Apotheke am Marktplatz in Vaihingen an der Enz ist am Wochenende beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr ein lautes Geräusch gehört und anschließend beobachtet, wie ein Jugendlicher mit dunklen Haaren, der einen Ball in den Händen hielt, vom Marktplatz wegrannte.

 

Wann genau wurde die Scheibe beschädigt?

Noch sei allerdings unklar, ob der Teenager für die beschädigte Scheibe verantwortlich ist. Möglicherweise ist diese auch schon im Laufe des Samstags oder in der Nacht beschädigt worden. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 70 42 / 94 10 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.