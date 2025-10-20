Eine Fensterscheibe der Apotheke am Marktplatz in Vaihingen an der Enz ist am Wochenende beschädigt worden. Möglicherweise war ein Jugendlicher dafür verantwortlich.

Julia Amrhein 20.10.2025 - 11:53 Uhr

Ein Fenster der Apotheke am Marktplatz in Vaihingen an der Enz ist am Wochenende beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr ein lautes Geräusch gehört und anschließend beobachtet, wie ein Jugendlicher mit dunklen Haaren, der einen Ball in den Händen hielt, vom Marktplatz wegrannte.