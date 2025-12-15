Unbekannte sind in Vaihingen an der Enz über einen Bauzaun gestiegen, um mehrere kleine und größere Weihnachtsbäume von einer Verkaufsfläche mitgehen zu lassen.

Julia Amrhein 15.12.2025 - 11:58 Uhr

Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Wochenende in Vaihingen an der Enz gemacht: Sie ließen insgesamt 20 Weihnachtsbäume mitgehen. Laut Polizei waren die Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 19 und 9 Uhr über einen Bauzaun in der Hans-Krieg-Straße gestiegen, um auf einen Parkplatz zu gelangen, auf welchem derzeit ein Weihnachtsbaumverkauf eingerichtet ist.