Die Stadt Vaihingen an der Enz hat Strafanzeige gestellt, nachdem mehrfach Löcher in den Boden der Parkouranlage gebrannt wurden. Zudem wird eine Bank entfernt.

Julia Amrhein 11.07.2025 - 11:29 Uhr

Der Stadt Vaihingen an der Enz hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, nachdem die Parkouranlage am neuen Radweg nun bereits mehrfach beschädigt worden ist. Zudem soll eine Bank, die bisher am dortigen Rewe-Markt aufgestellt war, einen neuen Standort finden. Damit will die Verwaltung laut einer Pressemitteilung mehr Ruhe in das Areal bringen, das zuletzt eher negativ aufgefallen ist.