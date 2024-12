Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Waldorfschule in Vaihingen an der Enz eingebrochen und haben dort die Werkstatt geplündert.

Julia Amrhein 13.12.2024 - 15:52 Uhr

Auf Werkzeuge hatten es offenbar Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Waldorfschule in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen 19 und 6 Uhr im Schulgebäude mehrere Türen aufgehebelt. Verschiedene Werkzeuge, Maschinen und Geräte in noch unbekanntem Wert verschwanden aus der Werkstatt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz erbittet Hinweise an Telefon 0 70 42 / 94 10.