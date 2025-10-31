Ein Mann bei Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) stellt bei der Fahrt mit einem Firmenwagen fest, dass die Bremse nicht funktioniert. Kein Wunder, stellen dann Mechaniker fest.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg veröffentlicht eine Polizeimeldung, die sprachlos macht: Einem Mitarbeiter sei bei einer Fahrt aufgefallen, dass der frisch ersteigerte Mercedes GLE 400 seiner Firma keinerlei Bremswirkung zeigte. Der Wagen wurde mit einem Neuwert von 100.000 Euro über eine Aktionsplattform gekauft.

Der Mitarbeiter verständigte daraufhin einen Abschleppdienst und in der Folge das Polizeirevier Vaihingen/Enz. In einem Autohaus dann die Überraschung: verbrannter Holzstaub an beiden Felgen. Die vorderen Bremssättel des Mercedes waren aus Holz – auf einen der passformgesägten „Holzbremsklötze“ war mit schwarzem Filzstift „Brembo“ geschrieben worden.

So was sieht man nicht alle Tage: Holz statt Bremsbeläge! 🪵😳 Kreativ, aber lebensgefährlich. Bremsen gehören in... Posted by Polizei Ludwigsburg on Wednesday, October 29, 2025

Die Holzbremsklötze, oder das, was davon noch übrig war, wurden sichergestellt und einen Anzeige gegen den Erstbesitzer eingeleitet. Das Polizeipräsidium schreibt dazu: „Kreativ, aber lebensgefährlich. Bremsen gehören in Profihände“. Mehrere Facebook-Nutzer äußern sich in der Kommentarspalte mit der Vermutung, dass es sich bei der Meldung um einen Aprilscherz oder KI-generierte Bilder handelt – das verneint die Polizei.