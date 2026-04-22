Eine junge Motorradfahrerin hat wohl ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und wurde beim Sturz schwer verletzt.

Emanuel Hege 22.04.2026 - 13:13 Uhr

Eine 18‑jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag auf der Landesstraße 1141 zwischen Unterriexingen und Markgröningen schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei verlor die junge Frau gegen 16.15 Uhr mutmaßlich aufgrund einer Fahrbahnunebenheit die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Während das Fahrzeug über die Straße rutschte, fiel die Fahrerin in einen Straßengraben.