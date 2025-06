Von 4. bis 6. Juli geht im Stadtpark das Vaihinger Stadtfest über die Bühne, organisiert von den Vereinen vor Ort. Das nächste Fest können sie erst 2027 wieder stemmen.

Armin Friedl 18.06.2025 - 10:16 Uhr

Das Vaihinger Stadtfest findet in diesem Jahr von 4. bis zum 6. Juli im Stadtpark statt. Auf drei Bühnen und an etlichen Ständen der Vereine wird Unterhaltendes geboten: es gibt Mitmachaktionen, ein kulinarisches Angebot, frisch gezapftes Bier, eine Weinlaube, Softdrinks und Cocktails. Und getreu dem Motto „Ein Fest von allen für alle“ wird das Thema Inklusion groß geschrieben. Menschen mit und ohne Behinderung machen aktiv mit bei der Gestaltung und beim Ablauf des Stadtfestes. Dazu spielt zum Auftakt am Freitag, 5. Juli, um 14 Uhr die Bigband Groove Inclusion, die derzeit nominiert ist für den Deutschen Jazzpreis. Und am Samstag gibt es ein inklusives Mitmach-Konzert für alle.