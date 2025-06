Der Maientag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) am Pfingstwochenende hat in diesem Jahr einige Attraktionen zu bieten. Was läuft wann und wo?

Mit dem Maientag in Vaihingen wirft ein großes Stadtfest seine Schatten voraus. Das Event beginnt am Freitag und dauert über Pfingsten bis zum Dienstag an. Erstmals seit fast zehn Jahren wieder ein Riesenrad, kostenloses Busfahren an allen Tagen sowie der Festumzug am Montag sind die Zugpferde, begleitet von einem ausgiebigen Rahmenprogramm. Was läuft wann und wo?

Viele Fragen prasseln in diesen Tagen auf das Team von Vaihingens Oberbürgermeister Uwe Skrzypek ein. Die Stadt erwartet an den fünf Tagen rund 50 000 Gäste, allein zum Festzug rund 30 000. Das Motto stammt von Pippi Langstrumpf: „Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“

Lesen Sie auch

Doppelt so viele Sicherheitskräfte am Maientag

Gut gehen soll es auch in puncto Sicherheit. Die Stadt schärfte das Konzept nach: mit Pollern gegen Amokfahrten, einer Waffen- und Messerverbotszone sowie mit einer um das Doppelte verstärkten Präsenz von Sicherheitskräften.

Der Umzug an Pfingstmontag ist der Höhepunkt des Stadtfestes. Foto: Astrid Kniep/Stadt Vaihingen

Gleichwohl erwartet der OB ein freudiges Fest. „Die Vorfreude ist in der Stadt spürbar – wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte er im Pressegespräch am Mittwoch und lenkte den Blick auf die vielen erfreulichen Angebote des bunten Stadtfestes. So gibt es zum ersten Mal nach fast einer Dekade wieder ein Riesenrad. Es bietet sich ein fantastischer Ausblick – auch auf das Gartenschaugelände, das 2029 fertig gestellt sein soll.

Die Worte Pippi Langstrumpfs gelten aber erst recht für das, was die Große Kreisstadt mit ihren rund 29 000 Einwohnern und den neun Teilorten in den kommenden Jahren alles anpacken will. Uwe Skrzypek beschwört den Gemeinschaftsgeist, der sich in dem traditionsreichen Kinder- und Heimatfest manifestiert: „Gerade in der Gemeinschaft liegt unsere Stärke.“

Als Gastrednerin verpflichtete der OB die Pastoralreferentin Eva-Maria Kleisz. Die gebürtige Vaihingerin schilderte in den Morgengedanken des SWR ihre Verbundenheit mit dem Heimatfest und ist am Montag um 10 Uhr bei der Löwenpokalübergabe auf dem Marktplatz zu hören.

Kein Alkohol für Teilnehmer am Umzug

Nüchtern bleiben heißt es wegen eines erstmals ausgesprochenen Alkoholverbots für die rund 2500 Teilnehmer in den 100 Gruppen, die den Festzug prägen. An die Besucher ausgeschenkt werden dürfe aber weiterhin, informiert Josephin Behling, die in der Organisation mitwirkt. Am Montag um 10.30 Uhr startet der Umzug. Ein Shuttle-Bus bringt die Besucher in die Stadt, die autofrei bleiben soll.

Der Umzug mündet um 12 Uhr am Rondell beim Egelsee in den zweiten Höhepunkt des Montags: das Rondellfest. Die Mädchen und Jungen proben schon seit Wochen Gedichte, Lieder und den Flößertanz. Die Festrede hält in diesem Jahr die Schülerin Leah Henkel zum diesjährigen Motto Pippi Langstrumpfs. Eine 33-köpfige Delegation der ungarischen Partnerstadt Köszeg ist übrigens auch vertreten und wird mit Streichern und der Tanzschule Dance Jam das Programm bereichern.

Noch wichtig am Montag ist die Schlussfeier um 19 Uhr auf dem Marktplatz, bei der Kaiser Karl V. und seine Gemahlin Hofstaat halten. OB Uwe Skrzypek begrüßt Auslands-Vaihinger sowie Persönlichkeiten, die sich ums Maienfest verdient gemacht haben. Wie etwa die Aktiven des Musikvereins, die einen wahren Marathon an Ständchen und Konzerten absolviert haben werden.

Und was ist vor dem Pfingstmontag geboten? Am Freitag ist der Auftakt für den Vergnügungspark auf dem Festplatz Egelsee. Eine romantische Stocherkahnfart auf der Enz ist an Samstag und Montag um 14.30 Uhr möglich. Es gibt noch Karten bei der Kultur- und Touristinformation, Telefon 07042/18-235.

Gäste aus Köszeg gestalten Programm mit

Auch am Samstag steigt das 47. Konzert für Kinder um 15 Uhr in der Kaltensteinhalle unter dem Motto „Manege frei – Lasst uns feiern!“ Junge Musikanten treten auch bei der Matinee der Jugendmusikschule am Sonntag um 11.15 Uhr in der Peterskirche auf.

Überhaupt der Sonntag: Tanz und Gesang in tollen Kostümen ist von 13 bis 15.30 Uhr bei Tressa Art- und Entertainment School zu sehen. Und um 18 Uhr gibt der Musikverein sein großes Platzkonzert am Marktplatz. Das gemeinsame Maientagskonzert veranstaltet das Vaihinger Kammerorchester um 20 Uhr mit Streichern aus Köszeg.

Maientag im Juni möglich?

Termin

Der Vaihinger Maientag fällt in diesem Jahr auf den Juni. Darf das sein?, ist die Stadtverwaltung gefragt worden. Die Antwort lautet ganz klar: Ja. Denn beim Maientag gehe es gar nicht um den Monat Mai.

Bedeutung

Bei den Maien handele es sich um die Zweige, die schon bei der Feier im Rondell gehalten wurden, wenn dort getanzt wurde, erklärt Stadtsprecherin Astrid Kniep. Was den Oberbürgermeister Uwe Skrzypek mit einem Schmunzeln ergänzen lässt: „Das Oktoberfest findet auch nicht nur im Oktober statt.“