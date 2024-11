Eigentlich war der Torjäger schon weg. Nun spielt er doch wieder für den SV Vaihingen und führt die Bezirksliga-Torschützenliste an. Was den 20-Jährigen so gefährlich macht.

Marius Gschwendtner 14.11.2024 - 18:00 Uhr

Fabijan Krpan ist vorsichtiger geworden. Der Torjäger des Fußball-Bezirksligisten SV Vaihingen möchte sich seinen nächsten Karriereschritt um einiges genauer überlegen, nachdem sein bislang letzter zum missglückten Kapitel geworden ist. „Wenn ich noch mal woanders hingehe, dann muss alles passen“, sagt Krpan. Kurze Rückblende: Im Sommer hatte der Angreifer nach seinem Senkrechtstart im Aktivenbereich für die aktuelle Runde beim Meister und Landesliga-Aufsteiger TSV Bernhausen unterschrieben. Jedoch: Es wurde nur ein Kurzgastspiel, dem auf Krpans Wunsch der schnelle Salto rückwärts folgte. „Es sind dort ein paar Dinge passiert, die aus meiner Sicht nicht gehen. Das Vertrauen war dann nicht mehr so da“, sagt er. Seither also doch weiter Schwarzbach statt Fleinsbach. An seiner alten Stätte läuft es für den 20-Jährigen dafür nun wieder umso besser. Er führt die Torschützenliste der Staffel an.