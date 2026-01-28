An Valentinstag können Verliebte kostenlos Schlösser im Land besuchen, wenn sie sich an der Kasse küssen. Auch zwei Schlösser in der Region Stuttgart machen bei der Aktion mit.
28.01.2026 - 14:22 Uhr
Ein Kuss und schon gibt es kostenlosen Eintritt: Das geht bei der Valentinsaktion „Küss mich! Im Schloss“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Verliebte Paare, die sich an der Kasse eines der teilnehmenden Schlösser küssen, kommen kostenlos rein. Die Aktion findet mittlerweile zum zehnten Mal am Valentinstag statt.