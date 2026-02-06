Warum nicht mal anders feiern? Entdecken Sie außergewöhnliche Valentinstags-Ideen: Von filmischer Romantik im Doppelbett bis zum Kuss mit kostenlosem Eintritt.

Ein Strauß roter Rosen, eine Schachtel köstlicher Pralinen oder ein paar liebevolle Zeilen: Der Valentinstag rückt näher. Am Samstag, 14. Februar, ist der Tag der Romantiker. Was mit einem Gedenktag an den christlichen Märtyrer Valentin von Terni begann, der im 3. Jahrhundert als Priester Liebespaare heimlich traute, obwohl dies vom römischen Kaiser verboten war, hat sich zu einem Fest entwickelt, an dem Menschen ihre Liebsten beschenken.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr rund um den Tag der Verliebten mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von etwa 1,18 Milliarden Euro. Das ist etwas weniger als im Vorjahr (1,3 Milliarden). Wie eine im Auftrag des HDE durchgeführte Umfrage zeigt, plant ein Fünftel der 500 Teilnehmer, zum Valentinstag etwas zu kaufen. „Der Valentinstag ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine Herzensangelegenheit. Mit anlassbezogenen Sortimenten sorgt der Handel dafür, dass alle kleine Aufmerksamkeiten für ihre Liebsten finden können“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Beliebt seien vor allem Blumen und Pflanzen sowie auch Lebensmittel. Zudem würden Geschenkgutscheine, Dekoartikel und Kosmetikartikel sowie Uhren und Schmuck häufig gekauft.

Zu langweilig? Nicht kreativ genug? Wir haben ein paar Vorschläge für Sie gesammelt: Wer es gerne kuschlig mag, kann zum Beispiel zwei Karten (insgesamt 34 Euro) für ein Bett im Traumpalast in Leonberg kaufen. Anstatt mit herkömmlichen Kinosesseln ist der Saal mit 20 Doppelbetten ausgestattet, um in einer exklusiven Liegeposition einen Blockbuster auf großer Leinwand anzuschauen.

Kuschlig und gemütlich im Traumpalast unterwegs Foto: Simon Granville

Romantisch wird es auch in den Maritim Hotels. Ein neues Valentins-Special beinhaltet eine Übernachtung mit Vier-Gang-Candlelight-Dinner, Nutzung des Schwimmbads und Sekt-Frühstücksbuffet – online buchbar von Donnerstag, 12. Februar, bis Sonntag, 15. Februar, und mit 20 Prozent Nachlass auf die tagesaktuelle Rate. Preis: ab 265 Euro.

Speisen im Kerzenschein Foto: imago images/Roman Möbius

Wer auf den richtigen Moment für einen Heiratsantrag gewartet hat, könnte am Valentinstag Nägel mit Köpfen machen – beispielsweise an einem der zahlreichen Schlösser, Gärten und Kleinode in Baden-Württemberg wie der Grabkapelle. Wer sich dort am Samstag, 14. Februar, zwischen 11 und 16 Uhr an der Kasse küsst, erhält kostenlosen Eintritt.

Die Grabkapelle auf dem Württemberg Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Und wer nun das Ja-Wort seines Liebsten oder seiner Liebsten am Valentinstag eingeholt hat, kann sich gleich den Hochzeitstermin 26. Juni 2026 in den Kalender eintragen. An diesem Tag kann man in der Evangelischen Kirchengemeinde Möhringen (www.moehringen-evangelisch.de) und in der Evangelischen Sarahkirchengemeinde Stuttgart (www.sarahgemeinde.de) einfach heiraten, ohne Termin- und Planungsstress. Die Aktion gilt nicht nur für heiratswillige Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, sondern auch für Paare, die gerne einen Segen empfangen würden – für ihre queere Liebe, für ihr Hochzeitsjubiläum oder für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Wer am Valentinstag einen Antrag macht, könnte unproblematisch am 26. Juni kirchlich heiraten. Foto: dpa

Wer als Paar gerne gemeinsam rätselt, kann in der Stuttgarter Altstadt auch auf Schatzsuche gehen. Die Reise von Urban Escape Games führt die Teilnehmer als Abenteurer zu den romantischsten und überraschendsten Ecken der Stadt. Kosten: 20 Euro pro Ticket.

Wie der Schatz bei Urban Escape Games am Ende aussieht, wird nicht verraten. Foto: picture alliance/dpa

Alternativ zu den doch meist teuren Privat-Spa-Angeboten kann man auch im River House, Austraße 370, 45 Minuten im Badefass entspannen – im Hydro-Whirlpool, direkt zwischen Neckar und Weinreben mit einem erfrischenden Mango-Maracuja-Spritz in der Hand. Der Preis bei www.gokonfetti.com: ab 35 Euro pro Person. Direkt beim River House kann man die Riverlodge mit Sauna und Whirpool auch für vier Stunden buchen – allerdings müssen zwischen vier und zwölf Personen dabei sein. Kosten: ab 59 Euro pro Person.

Das Badefass steht bereit. Foto: River House/z

Aber auch Singles sollen sich am Valentinstag nicht zuhause einschließen müssen. Der schwedische Möbelhaus-Riese Ikea lädt beispielsweise für den 13. und 14. Februar zum Single-Shopping nach Ludwigsburg ein. „Nimm dir einfach einen Button im Eingangsbereich und halte Ausschau bei deinem Einkauf“, rät man bei Ikea.

Ikea lädt zur Flirt-Offensive. Foto: stz

Und auch beim VfB Stuttgart ist man im Valentinstagsfieber. Mit dem Rabattcode LOVE20 spart man 20 Prozent auf rote Trikots und weitere ausgewählte rote Artikel – Spielerflock inklusive.

Maxi Mittelstädt (l.) und Deniz Undav in rot Foto: VfB

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Redaktion wünscht frohen Valentinstag!