Der Valentinstag, der Tag für Verliebte und Liebende, soll auf den heiligen Valentin von Rom zurückgehen. Im dritten Jahrhundert (n. Chr.) traute er der Überlieferung nach Liebespaare trotz eines Verbots und soll deswegen am 14. Februar 269 hingerichtet worden sein. Bis heute gilt manchen Paaren und Liebenden dieser Tag als Datum, um ihre Verbindung zu feiern – Angebote und Anregungen dazu finden sich fast allerorten – auch in Baden-Württemberg.

Picknick auf Aphrodites Berg

Zum Rendezvous in der Natur passt etwa ein Ausflug auf den Venusberg bei Aidlingen. Der Berg, der den Namen der Göttin der Sinnlichkeit, der erotischen Liebe und Schönheit trägt, ragt mit über 500 Meter hoch über der üppigen Natur im Landkreis Böblingen. Mit 115 Hektar ist er sogar das größte Naturschutzgebiet im Kreis. Plätze mit schönem Ausblick gibt es einige, auch auf der rund 12 Kilometer langen Tour, die über den Venusberg führt. Loslaufen kann man vom Parkplatz beim Kirchtalhof in Aidlingen. Auf der Runde, die auf neun Kilometer verkürzt werden kann, finden sich alle Natur- und Landschaftsformen, die den besonderen Charakter des Heckengäus ausmachen wie etwa Wacholderheiden, Trockenrasenflächen und Kiefernwäldchen.

Wer es ruhiger angehen möchte, findet vielleicht Gefallen an einem Abstecher ins Lichtspielhaus: Gemeinsam Abliegen kann man im Bettenkino des Traumpalasts in Leonberg . Im spärlich beleuchteten Saal laden 20 Doppelliegen zum zweisamen Filmschauen und Kuscheln ein. Die Doppelbetten lassen sich individuell einstellen. An der Kinokasse gibt es auch ein Partnermenü, Filmdecke inklusive. Am 14. Februar sind mit „Wunderschöner“ und „We live in Time“ passend auf den Valentinstag abgestimmt zwei romantische Streifen im Programm, leichtere Unterhaltung gibt es bei „Paddington in Peru“, Spannung ist beim Horrorthriller „Heretic“ angesagt.

Kino mit Doppelbetten und Partnermenü

In 144 Metern Höhe und mit einer Aussicht über Stuttgart und die Region geht es beim Valentinstags-Dinner auf dem Fernsehturm zu. Der Abend beginnt mit der Auffahrt auf den 217 Meter hohen Turm, dem ersten Fernsehturm der Welt. Hier oben erwarten die Liebespaare ein außergewöhnlicher Weitblick und mit Rosen geschmückte Tische.

Eine Auszeit zum Valentinstag bietet das Wildparadies Tripsdrill mit Übernachtung im Baumhaus. Hier beginnt der Tag im Wildpark – im Streichelzoo, bei einer Flugvorführung oder Fütterungsrunde. Die Nacht verbringt man in bis zu fünf Metern Höhe. Jedes der individuell gestalteten und komfortablen Stelzenhäuser hat eine eigene Veranda. Zweisamkeit in Naturnähe ist hier das Motto.

Für eine Stadtführung der romantischen Art bietet sich Konstanz an. Denn hier wird als Valentins-Special die Führung „Konstanz zum Verlieben“ angeboten. Dabei geht es auch um romantische Anekdoten rund um das Liebesleben innerhalb der Mauern der alten Konzil-Stadt. Besonders schön ist die Aussicht auf die Bodensee-Stadt von der Dachterrasse des Viva Sky Hotels, die man nach der Führung genießen kann.

Valentinstag-Menü mit Blick über die Zollernalb

In königlichem Ambiente stößt man in der Burg Hohenzollern auf den Tag der Liebe an. Beim exklusiven Valentinsabend unter dem Motto „Burgliebe“ geht es in kleinen Gruppen durch die abendliche Wehranlage, die zahlreiche romantische Geschichten aus der Welt der Hoheiten und Majestäten zu erzählen hat. In den Räumlichkeiten des Burg Restaurants findet anschließend ein Valentinstags-Abendessen statt.

Für alle Events mit Essen oder Übernachtung ist eine Reservierung erforderlich.