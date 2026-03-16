Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schule in der Breslauer Straße in Oberesslingen gewütet. Wie geht es mit dem Schulbetrieb weiter?
16.03.2026 - 14:09 Uhr
Großen Schaden hat ein Fall von Vandalismus in der Nacht von Freitag auf Samstag am Theodor-Heuss-Gymnasium in Oberesslingen verursacht. Vorläufigen Schätzungen zu Folge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 000 Euro. Christian Wörner von der Pressestelle des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen meint: „Dieser Fall geht über einen Dummen-Jungen-Streich weit hinaus.“