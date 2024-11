Israelische Siedler haben am Montagmorgen fast 20 Autos im besetzten Westjordanland in Brand gesetzt. Ein AFP-Journalist sah mehrere komplett ausgebrannte Autos.

red/AFP 04.11.2024 - 23:11 Uhr

Israelische Siedler haben am Montag fast 20 Autos im besetzten Westjordanland in Brand gesetzt. In der Nacht sei ein Alarm ertönt, der signalisiert habe, dass Siedler die Stadt Al-Bireh betreten und Vandalismus begangen hätten, sagte der Chef des örtlichen Zivilschutzbüros. Aus israelischen Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass Soldaten geschickt worden seien. Beim Eintreffen vor Ort seien die Siedler jedoch bereits fort gewesen, hieß es. 19 Fahrzeuge seien von den Siedlern in Brand gesetzt worden.