In Benningen wurde am Wochenende ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Lieferdienstes gesprüht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Julia Amrhein 12.01.2026 - 11:27 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Lieferdienstes in der Marbacher Straße in Benningen gesprüht. Laut Polizei wurde das Symbol wohl zwischen 22 und 9.40 Uhr mit schwarzer Farbe angebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.