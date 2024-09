Unbekannte haben im Auguste-Piccard-Weg in Böblingen einen geparkten Wagen beschädigt.

Ulrich Stolte 24.09.2024 - 12:09 Uhr

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedes am Montagmittag im Auguste-Piccard-Weg in Böblingen. Unbekannte Täter hatten seinen Mercedes rundherum zerkratzt und auch die Windschutzscheibe beschädigt. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 11.15 Uhr ein. Den Schaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 0 70 31/13 25 00 entgegen oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.