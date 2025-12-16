Zerbrochenes Glas und beschmierte Wände: Zwei Jungen richten einen fünfstelligen Schaden in einer Schule an.

red/dpa/lsw 16.12.2025 - 18:28 Uhr

Zwei 13-Jährige haben nach Polizeiangaben eine Schule in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) verwüstet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die beiden Jungen am Samstagabend noch vor Ort festgenommen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Auch eine weitere Schule in Bruchsal war von Vandalismus betroffen. Ob die beiden auch dafür verantwortlich sind, ist noch unklar.