Vandalismus in Friolzheim

In Friolzheim haben sich offenbar Kinder mit einer Säge an Bäumen zu schaffen gemacht. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Manuel Schust 22.05.2025 - 13:03 Uhr

Baumbeschädigungen im Uferbereich sind keine Seltenheit. Verantwortlich hierfür sind meistens Biber, deren Population hierzulande stark gewachsen ist. In Friolzheim musste man in der vergangenen Woche feststellen, dass fernab irgendwelcher Gewässer an zwei Bäumen die Rinde mutwillig beschädigt wurde. Offenbar waren Kinder mit einer Säge hier zugange. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.