Vandalismus in Leonberg: Muss der Stadtgarten bewacht werden?

Die Zerstörung des Sonnensegels im Leonberger Stadtgarten hat auch ein politisches Nachspiel. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat fordert in der Folge mehr Kontrolle, mehr Präsenz von Sozialarbeitern vor Ort und eventuell auch den Einsatz von Sicherheitskräften – all das möglichst schnell.

Der Frust ist nicht nur bei den Sozialdemokraten enorm. Denn groß war die Freude, als im vergangenen Spätsommer der Stadtgarten in Leonberg eröffnet wurde: eine großflächige terrassenförmige Freizeitanlage im Herzen der Stadt für Jung und Alt, gleichzeitig der Auftakt mehrerer Stadtentwicklungsvorhaben, mit denen das Leonberger Zentrum im Laufe der nächsten Jahre mehr Qualität bekommen soll.

Ottmar Pfitzenmaier: „Reine Zerstörungswut“

Doch schon im ersten Sommer ist ein herber Rückschlag zu verzeichnen. Das Sonnensegel über dem Wasserspielplatz wurde mutwillig beschädigt und ist jetzt abgebaut worden. Und das ausgerechnet an den bisher heißesten Tagen des Jahres. War doch das Schatten spendende Segel ein Wunsch aus der Bevölkerung, der häufig vorgetragen wurde. „Die Sorge, dass nicht alle pfleglich mit dem neu geschaffenen Erholungs- und Spielbereich umgehen werden, war latent vorhanden“, sagt der SPD-Fraktionschef Ottmar Pfitzenmaier. „Der Vandalismus, teils gedankenlos, teils aus reiner Zerstörungswut, übertrifft die Befürchtungen bei Weitem und ist im tatsächlichen Ausmaß völlig unakzeptabel.“

Dass die Stadt darauf mit Presseinformationen und Appellen im Internet reagiert hat, hält Pfitzenmaier für nicht ausreichend: „Es steht zu befürchten, dass diese Informationen nicht bei denen ankommen, die für die Verwüstungen verantwortlich sind.“ Auch mehrsprachige Hinweisschilder seien „vermutlich wenig erfolgsversprechend“. Aber einfach den Status quo zu akzeptieren, kommt für Pfitzenmaier „nicht infrage“, vor allem angesichts der hohen Investitionssumme von rund 3 Millionen Euro.

Ottmar Pfitzenmaier, der Chef der SPD-Fraktion im Leonberger Gemeinderat, fordert schnelles Handeln im Stadtgarten, was das Thema Vandalismus betrifft. Foto: Simon Granville

„Wer ist dafür verantwortlich, den Vandalismus im Stadtgarten einzudämmen: das Ordnungsamt und/oder die Polizei?“ Das ist nicht die einzige Frage, die Ottmar Pfitzenmaier von der Stadt beantwortet haben möchte: „Ist die ‚aufsuchende‘ Jugendarbeit im Stadtgarten regelmäßig präsent? Kann eine Hotline eingerichtet werden, die Beobachter, insbesondere Anwohner des Layher-Areals und der Bahnhofstraße, anrufen können, wenn sie Zerstörungen beobachten? Ist der Einsatz einer Kameraüberwachung möglich?“

Security – günstiger als Schadensbehebung

Geprüft werden muss in den Augen des SPD-Fraktionschefs auch der Einsatz von Security-Kräften. „Das kostet natürlich Geld, ist möglicherweise aber günstiger als die regelmäßige Behebung von Vandalismusschäden.“ Vor allem aber müsse die Stadt nun schnell handeln: „Die Kinder müssen sich in den kommenden Monaten in dem eigens für sie großzügig konzipierten Spielbereich gefahrlos austoben können, und deren Eltern einen Schattenplatz zum Verweilen finden.“ Diese, so Pfitzenmaier „sind nämlich die Hauptleidtragenden dieser gedankenlosen Verwüstungen“.