Vandalismus in Leonberg Muss der Stadtgarten bewacht werden?
Die Zerstörung des Sonnensegels trifft Familien hart. Die SPD fordert nun umfangreiche Maßnahmen – von Kameras bis zum Einsatz von Sicherheitskräften gegen Vandalismus.
Die Zerstörung des Sonnensegels trifft Familien hart. Die SPD fordert nun umfangreiche Maßnahmen – von Kameras bis zum Einsatz von Sicherheitskräften gegen Vandalismus.
Die Zerstörung des Sonnensegels im Leonberger Stadtgarten hat auch ein politisches Nachspiel. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat fordert in der Folge mehr Kontrolle, mehr Präsenz von Sozialarbeitern vor Ort und eventuell auch den Einsatz von Sicherheitskräften – all das möglichst schnell.