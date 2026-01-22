Unbekannte haben in Ludwigsburg die komplette Verglasung zweier Bushaltestellen zerschlagen. Auch in Marbach war jüngst ein Wartehäuschen demoliert worden.

Julia Amrhein 22.01.2026 - 11:55 Uhr

„Sinnlose Gewalt kostet uns alle“, hatte die Stadt Marbach erst am Montag auf Instagram gepostet, nachdem eine Bushaltestelle am Schulzentrum zerstört worden war. Ein Problem, mit dem nicht nur die Schillerstadt kämpft. Wie die Polizei nämlich am Donnerstag mitteilte, wurden auch in Ludwigsburg zwei Bushaltestellen mutwillig zerstört.