Unbekannte haben in Ludwigsburg die komplette Verglasung zweier Bushaltestellen zerschlagen. Auch in Marbach war jüngst ein Wartehäuschen demoliert worden.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

„Sinnlose Gewalt kostet uns alle“, hatte die Stadt Marbach erst am Montag auf Instagram gepostet, nachdem eine Bushaltestelle am Schulzentrum zerstört worden war. Ein Problem, mit dem nicht nur die Schillerstadt kämpft. Wie die Polizei nämlich am Donnerstag mitteilte, wurden auch in Ludwigsburg zwei Bushaltestellen mutwillig zerstört.

 

Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt

Laut Polizei haben die Unbekannten am Mittwochabend zwischen 20.45 und 21.25 Uhr in der Marbacher Straße und der Bottwartalstraße ihr Unwesen getrieben. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die gesamte Verglasung der Haltestellenhäuschen an den Stopps „Favoritepark“ und „Reichertshalde“ zerschlagen. Ähnlich war es auch in Marbach in der Fall gewesen. Der Schaden wird auf gut 5000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die an besagtem Abend verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.