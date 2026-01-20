Vandalismus in Marbach „Das Maß ist voll“ – Bürgermeister Trost reagiert fassungslos
Vandalismus in Marbach: Eine zerstörte Bushaltestelle sorgt für Empörung. Bei der Stadt hofft man nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
„Das ist nicht nur höchst ärgerlich. Vielmehr bin ich fassungslos, wie Menschen aus purer Zerstörungswut so etwas machen.“ Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost ist im Gespräch mit dieser Zeitung hörbar erzürnt. Grund dafür ist eine zerstörte Bushaltestelle am Friedrich-Schiller-Gymnasium.