Vandalismus in Pattonville

Unbekannte haben im Neubau einer Schule in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) mehrere Eimer auf einen frisch versiegelten Boden ausgeleert. Auch ein Nasssauger wurde beschädigt.

Julia Amrhein 16.05.2025 - 09:44 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Neubau der Erich-Bracher-Schule in Pattonville gewütet und einen Schaden von gut 4000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe zwischen 18.10 und 6.30 Uhr auf die Baustelle in der John-F.-Kennedy-Allee gelangt.