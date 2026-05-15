Unbekannte haben in einem Eislokal in Sindelfingen einen Glastisch gegen eine Leuchtreklame geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 15.05.2026 - 16:04 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Eiscafé in der Mercedesstraße in Sindelfingen beschädigt. Nach Polizeiangaben warfen sie einen Glastisch gegen die dort angebrachte Leuchtreklame. Sowohl der Tisch als auch die Reklame wurden dabei zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr.