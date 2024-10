Vandalismus in Stuttgart-Giebel

In Stuttgart-Giebel haben in der Nacht zum Donnerstag unbekannte Täter mindestens zehn Autos zerkratzt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten sowie nach Zeugen.

Matthias Kapaun 25.10.2024 - 13:54 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge in der Mittenfeldstraße in Stuttgart-Giebel mutwillig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.