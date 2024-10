Reichlich Aufräumarbeit für das städtische Garten-, Friedhofs- und Forstamt: Am Monte Scherbelino haben Unbekannte am Wochenende Mülleimer aus der Verankerung gerissen. Sonntagsausflügler äußerten ihr Unverständnis.

Jan Sellner 20.10.2024 - 13:25 Uhr

Im Volksmund heißt der Birkenkopf Monte Scherbelino – in Anspielung auf die rund 1,5 Millionen Kubikmeter Schutt aus den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs, die hier lagern. Am Sonntagmorgen lagen dort auch Scherben ganz anderer Art: Unbekannte hatten Mülleimer, die entlang des Spazierwegs zu dem 511 Meter hohen Trümmerberg im Stuttgarter Westen angebracht sind, mutmaßlich in der Nacht zuvor aus ihrer Verankerung gerissen. Oben am Aussichtsberg wurde so viel Gewalt angewandt, dass ein großer Müllbehälter samt Betonfundament zerstört wurde. Drumherum verstreut lagen leere Flaschen und anderer Müll.