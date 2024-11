Tagelang sah der Birkenkopf, im Volksmund Monte Scherbelino, wie ein Monte Müllberg aus. Unbekannte hatte dort gewütet und Müllbehälter aus ihrer Verankerung gerissen. Jetzt wurde die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) aktiv.

Jan Sellner 06.11.2024 - 13:13 Uhr

Die Kritik von Ausflüglern, eine Intervention von Freie-Wähler-Stadtrat Michael Schrade sowie die Berichterstattung unserer Zeitung haben Wirkung gezeitigt: Städtische Mitarbeiter sind zu Wochenbeginn auf dem Birkenkopf tätig geworden und haben die von Unbekannten zerstörten Müllbehälter entfernt und den an verschiedenen Stellen überquellenden Müll abtransportiert. Die Verursacher hatten rohe Gewalt angewandt. In direkter Nachbarschaft zu zwei Sitzbänken auf dem Aussichtsplateau war ein Müllbehälter samt Fundament umgestoßen worden. Mindestens zwei Wochen lang hatte der Stuttgarter Trümmerberg, der auch Mahnmal-Charakter hat, stellenweise einen verwahrlosten Anblick geboten, an dem sich viele Besucher störten.