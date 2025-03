Zwei Jungs im Alter von zehn oder elf Jahren sollen am Mittwoch in der Bernhauser Straße eine Flasche auf ein Wartehäuschen geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Sebastian Steegmüller 27.03.2025 - 10:09 Uhr

Sollte die Polizei ihre Identität ermitteln können, droht ihnen zwar keine Strafe, eine ordentliche Standpauke der Eltern hätten sie aber wohl durchaus verdient: Zwei unbekannte Jungs haben am Mittwochnachmittag mit einer Flasche eine Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle „Bernhäuser Straße“ in Plieningen eingeworfen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, der Sachschaden steht noch nicht fest.