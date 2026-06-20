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  6. Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße zerschlagen

Vandalismus in Fellbach Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße zerschlagen

Vandalismus in Fellbach: Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße zerschlagen
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Die beiden Leuchten in der Bahnhofstraße Fellbach wurden mutwillig zerstört. Foto: Eva Schäfer

In der Fellbacher Bahnhofstraße kommt es immer mal wieder zu Vandalismusschäden. Nun hat es die Straßenbeleuchtung gegenüber des Stuttgarter Platzes getroffen.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Das Ergebnis der nächtlichen Aktion von Vandalismus ist deutlich sichtbar: Die beiden Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße gegenüber des Stuttgarter Platzes sind zerstört. Nur ein paar Glasreste sind auf der einen Seite übrig geblieben. Er habe in der Nacht sehr lauten Lärm gehört, erzählt ein Bürger. Am nächsten Morgen habe er die Bescherung gesehen und die Polizei gerufen, sagt er. Die Beamten seien rasch dagewesen: Das Ganze sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert.

 

Die Leuchten sollen nächste Woche repariert werden

Auf Nachfrage sagt Sabine Sorg, bei den Fellbacher Stadtwerken für die Pressearbeit zuständig, dass die Beschädigung bekannt sei und in den Reparaturplan aufgenommen worden sei. Dieser sehe vor, dass die Leuchten nächste Woche repariert würden. „Es ist natürlich ärgerlich“, sagt Sabine Sorg. Doch zum Glück komme eine Beschädigung an den Leuchten nicht so häufig vor.

Das traditionsreiche Hotel Eintracht liegt nur wenige Meter vom Fellbacher Bahnhof entfernt. Foto: Eva Schäfer

Doch andere Formen von Vandalismus werden in der Bahnhofstraße immer wieder beklagt. „Dass die Mülleimer umgeworfen werden, das passiert oft“, sagt Draginja Wegener-Nestorovic vom Hotel Eintracht. Ihr Hotel liegt nur ein paar Meter vom Fellbacher Bahnhof entfernt.

Um die Vandalismusschäden einzudämmen, haben sie vor rund sechs Jahren Kameras an jedem Eingang installiert, berichtet Draginja Wegener-Nestorovic: „Das hat geholfen.“ Seitdem würden beispielsweise keine Pflanzen oder Blumentöpfe mehr verschwinden. Auch sei es mit der blinden Zerstörung etwas weniger geworden.

„Ich rufe immer mal wieder bei der Polizei an“, sagt die Gastronomin. Vor allem wenn die letzte S-Bahn aus Stuttgart am Bahnhof ankomme, sei so ein kritischer Zeitpunkt. Wenn die Polizei Streife in der Bahnhofstraße fahre, dann mache sich das positiv bemerkbar, schildert sie ihre Erfahrung. Das könnte aus ihrer Sicht natürlich gerne öfter sein. Aber wahrscheinlich sei das auch eine Frage der Kapazitäten.

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