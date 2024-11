Er war schon immer der Ort, an dem man alles Bleierne und Wüste vergessen konnte. Insofern passt es ganz gut, dass sich das Friedrichsbau-Varieté in einen Ballsaal verwandelt.

Frank Rothfuß 15.11.2024 - 06:00 Uhr

Die Lage ist schlecht, die Stimmung ist noch schlechter. Das Grau des Wetters und das Grauen der Politik legt sich aufs Gemüt. Da tun gute Laune und Aufmunterung not. Also ab zur Weltenflucht ins Friedrichsbau-Varieté am Pragsattel zur neuen Show „The Ballroom“ – ab in den Ballsaal.