Seit Tagen suchen Rettungskräfte einen Mann in der norditalienischen Ferienregion. Der Badener wollte seine Kinder retten und ging im See unter.
30.08.2025 - 11:44 Uhr
Die Suche nach dem deutschen Vater, der im Comer See in Norditalien verschwunden ist, wird am Wochenende trotz schlechten Wetters fortgesetzt. Seit sechs Tagen sind Rettungskräfte fast ununterbrochen im Einsatz, um den 55-Jährigen aus dem badischen Bühl zu finden. Er war von einem Boot ins Wasser gesprungen, um seinen Kindern zu helfen.