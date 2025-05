Die Polizei musste gleich mehrfach wegen Alkohols im Straßenverkehr einschreiten – der Vatertag endete für einige nicht am Grill, sondern im Krankenhaus oder in Handschellen.

Frank Rodenhausen 30.05.2025 - 11:37 Uhr

Die Sonne scheint, der Bollerwagen rollt, Bier fließt in Strömen – der Vatertag, offiziell Christi Himmelfahrt, ist für viele Männer Anlass zur feuchtfröhlichen Geselligkeit. Doch allzu oft kippt die Stimmung – in diesem Jahr gleich mehrfach im Rems-Murr-Kreis. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, musste die Polizei am Donnerstag mindestens zweimal wegen alkoholbedingter Vorfälle im Straßenverkehr einschreiten. Der Tenor: zu viel Alkohol, zu wenig Vernunft.