Sollte man bei Regen zum Mäher greifen oder lieber abwarten? Warum nasses Gras schadet – und mit welchen Tipps man trotz Feuchtigkeit ein sauberes Schnittbild erzielt.
13.05.2026 - 14:39 Uhr
Jeder Hobbygärtner kennt das Problem: Der Rasen wächst bei feuchtem Wetter besonders schnell, doch der Himmel will einfach nicht aufklaren. So zumindest 2026 rund um Christi Himmelfahrt und die Eisheiligen. Darf man also den Rasenmäher herausholen, wenn die Halme noch nass sind? Die kurze Antwort lautet: Man darf, aber man sollte es nach Möglichkeit vermeiden.