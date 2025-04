Beisetzung von Papst Franziskus am Samstag

dpa 22.04.2025 - 10:21 Uhr

Rom - Der verstorbene Papst Franziskus wird am kommenden Samstag in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt. Zuvor findet im Vatikan die Trauermesse statt. Dies teilte der Vatikan nach Beratungen eines Kardinalkollegiums mit.