Der erste Papst aus den USA widerspricht dem US-Präsidenten wie kaum jemand sonst - und bekommt dafür viel Lob. Mit anderen Dingen ist man vor allem in Deutschland nicht so zufrieden.
07.05.2026 - 05:56 Uhr
Rom - Keine drei Stunden nach seiner Wahl stand Robert Francis Prevost sichtlich nervös auf der Mittelloggia des Petersdoms, ließ sich seine Notizen reichen, schluckte noch einmal und breitete dann seine Arme aus. Dann las Leo XIV., wie er nun hieß, vom Blatt seinen ersten Satz als Papst ab: "La pace sia con tutti voi" ("Friede sei mit Euch allen"). Von den Zehntausenden, die an jenem Maiabend nach dem weißen Rauch aus der Sixtinischen Kapelle schnell zum Petersplatz geströmt waren, brandete Jubel auf.