Trotz seines Urlaubs will der Papst den ukrainischen Präsidenten empfangen. Zu einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine wird auch Bundeskanzler Merz erwartet.

red/epd 09.07.2025 - 12:49 Uhr

Papst Leo XIV. will am Mittwoch trotz Urlaubs den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Privataudienz treffen. Zum Inhalt des geplanten Gesprächs machte die Pressestelle des Vatikans zunächst keine Angaben. Selenskyj ist für eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine nach Italien gereist, die an diesem Donnerstag und Freitag in Rom stattfinden wird. Dazu wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.