Mit dem Vorgehen der Trump-Regierung gegen Migranten ist Leo XIV. überhaupt nicht einverstanden. Jetzt macht der erste Papst aus den USA dort einen Mann zum Bischof, der einst illegal ins Land kam.
02.05.2026 - 15:16 Uhr
Rom - Papst Leo XIV. hat einen ehemaligen Flüchtling, der einst ohne gültige Papiere in die USA gekommen war, in den Vereinigten Staaten zum Bischof gemacht. Der katholische Geistliche Evelio Menjivar-Ayala aus dem mittelamerikanischen Staat El Salvador hatte sich 1990 illegal über die Grenze bringen lassen. Das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA ernannte den heute 55-Jährigen nun zum Bischof der Diözese Wheeling-Charleston im US-Bundesstaat West Virginia, wie der Vatikan mitteilte.