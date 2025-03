Papst will sich am Sonntag wieder öffentlich zeigen

Seit fünf Wochen wird der Papst im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt. Seitdem gibt es nur ein einziges Foto von Franziskus. Erstmals will er sich wieder öffentlich zeigen.

dpa 22.03.2025 - 11:42 Uhr

Der schwer kranke Papst Franziskus will sich nach Angaben des Vatikans an diesem Sonntag erstmals seit Beginn seines Krankenhausaufenthalts wieder öffentlich zeigen. Nach dem traditionellen Angelus-Gebet plane das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche, sich in der Gemelli-Klinik in Rom für einen Gruß und einen Segen zu zeigen, teilte der Vatikan mit.