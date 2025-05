Was weißer und schwarzer Rauch im Vatikan bedeuten

Wenn im Vatikan weißer Rauch aufsteigt, ist es soweit: Ein neuer Papst wurde gewählt. Schwarzer Rauch dagegen bedeutet, dass die Kardinäle sich noch nicht einig sind. Doch wie genau entstehen diese Signale? Und wann lohnt sich der Blick zum Schornstein der Sixtina?

Katrin Jokic 07.05.2025 - 11:03 Uhr

Am 7. Mai 2025 beginnt im Vatikan das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Nach dem Tod von Papst Franziskus treten die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um in geheimer Abstimmung seinen Nachfolger zu bestimmen.